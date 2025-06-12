НБУ назвав дві ключові причини стрибка цін у травні

У травні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,3%, а річна інфляція прискорилася до 15,9%, перевищивши прогноз Національного банку. Про це повідомила пресслужба НБУ, назвавши дві основні причини такого стрімкого зростання цін.

"Відхилення від прогнозної траєкторії зумовлювалося насамперед стрімкішим подорожчанням сирих продуктів харчування внаслідок несприятливих погодних умов навесні й активного експорту продовольства", - йдеться в повідомленні НБУ.

Зростання цін на сирі продукти харчування

За даними НБУ, ціни на сирі продукти харчування у травні зросли на 26,4% у річному вимірі. Це зумовлено кількома факторами:

М'ясо, яйця, молоко: Суттєво прискорилося здорожчання свинини, курятини, яловичини, яєць та молока. Причини - активний експорт, високі зовнішні ціни, зростання собівартості виробництва та зменшення поголів'я худоби.

Суттєво прискорилося здорожчання свинини, курятини, яловичини, яєць та молока. Причини - активний експорт, високі зовнішні ціни, зростання собівартості виробництва та зменшення поголів'я худоби. Фрукти та овочі: Темпи зростання вартості яблук, кісточкових, ягід та окремих тепличних овочів значно підвищилися через затримку надходження врожаю та зниження врожайності, спричинене похолоданням та заморозками.

Темпи зростання вартості яблук, кісточкових, ягід та окремих тепличних овочів значно підвищилися через затримку надходження врожаю та зниження врожайності, спричинене похолоданням та заморозками. Інші продукти: Швидше дорожчали також риба, крупи, борошно та соняшникова олія.

Базова інфляція та інші фактори

Базова інфляція також прискорилася: подорожчання оброблених продовольчих товарів у травні зросло до 18,0%. Це пов'язано зі здорожчанням продовольчої сировини та подальшим збільшенням витрат підприємств на оплату праці, що вплинуло на ціни на хліб, м'ясопродукти, деяку молочну продукцію та безалкогольні напої.

Темпи зростання вартості непродовольчих товарів залишилися незмінними (3,8% р/р), що, за оцінками НБУ, є помірним завдяки стабільній ситуації на валютному ринку.

Інфляція послуг залишається на високому рівні (14,6% р/р), відображаючи зростання заробітних плат та стійкий споживчий попит. Зокрема, швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, послуг з особистого догляду, амбулаторних послуг.

Адміністративно регульовані ціни зросли на 19,8%. Це пояснюється подальшим зростанням виробничих витрат та податковими змінами для виробників та імпортерів тютюнової продукції.

Прогноз НБУ та майбутні тенденції

НБУ очікує, що інфляція в травні сягнула цьогорічного максимуму, і надалі прогнозується її сповільнення за широким спектром товарів і послуг. Цьому сприятимуть:

Розширення пропозиції продовольства після надходження нових урожаїв.

Краща, ніж торік, ситуація в енергетиці.

Зменшення світових цін на нафту та послаблення зовнішнього цінового тиску.

Подальший вплив заходів монетарної політики НБУ.

Значний статистичний ефект від високої бази порівняння адміністративно-регульованих цін у червні 2024 року, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію.

За даними Держстату, середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні у травні 2025 року порівняно з травнем минулого року зросли на 22,1%. За останній рік найбільше подорожчали яйця - на 86,0%.