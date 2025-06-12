Країни Південно-Східної Європи зобов'язалися надати Україні додаткову військову допомогу

Низка країн Південно-Східної Європи підтвердили надання Україні додаткових пакетів військової допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками Саміту «Україна – Південно-Східна Європа», що відбувся в Одесі.

За словами очільника МЗС, відповідних домовленостей було досягнуто під час двосторонніх зустрічей Президента України Володимира Зеленського з лідерами країн-учасниць саміту.

Сибіга також підкреслив, що Саміт мав і «двосторонній вимір», що передбачає реалізацію конкретних проєктів, передусім, інфраструктурних.

«На двосторонній основі ми ще проговорювали енергетику. Вже зараз наші партнери цікавилися, чим можуть допомогти Україні напередодні зимового опалювального сезону. Ми побачили готовність з їхнього боку конкретно допомагати», – додав глава МЗС України.

У Саміті на найвищому рівні взяли участь президент Сербії Александр Вучич, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, президент Румунії Нікошур Дан, лідер Молдови Майя Санду та інші лідери країн регіону.

Варто зазначити, що візит президента Сербії Александра Вучича до України став першим з моменту початку повномасштабної війни з Росією. Однак сербський лідер відмовився підписати підсумкову декларацію саміту, яка засуджувала агресивне вторгнення Росії в Україну.