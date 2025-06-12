Трамп проведе низку зустрічей на саміті G7, де очікується присутність Зеленського

Президент США Дональд Трамп планує активний графік двосторонніх зустрічей на майбутньому саміті G7 у Канаді, куди запрошено і Президента України Володимира Зеленського.
За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, адміністрація США інтенсивно працює над фіналізацією розкладу Трампа.
Саміт об'єднає не лише представників "Великої сімки", а й лідерів Бразилії, Мексики та України.
Очікуються важливі рішення щодо фінансової допомоги, відновлення країни та посилення санкційного тиску на Росію. Однак, чи відбудеться пряма зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, поки що залишається без офіційного підтвердження.Автор: Галина Роюк