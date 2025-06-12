Трамп проведе низку зустрічей на саміті G7, де очікується присутність Зеленського

Президент США Дональд Трамп планує активний графік двосторонніх зустрічей на майбутньому саміті G7 у Канаді, куди запрошено і Президента України Володимира Зеленського.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, адміністрація США інтенсивно працює над фіналізацією розкладу Трампа. "Ми оприлюднимо його, щойно він у нас з'явиться", — уточнила Левітт. Вона підтвердила, що "відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами".

Саміт об'єднає не лише представників "Великої сімки", а й лідерів Бразилії, Мексики та України. Саме присутність Володимира Зеленського привертає особливу увагу, адже саміт G7 традиційно є платформою для обговорення ключових питань глобальної безпеки та підтримки України.

Очікуються важливі рішення щодо фінансової допомоги, відновлення країни та посилення санкційного тиску на Росію. Однак, чи відбудеться пряма зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, поки що залишається без офіційного підтвердження.