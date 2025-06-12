Хоча відхід Яни з суперпопулярного проекту став для його учасників, судячи з коментарів у ЗМІ, несподіванкою, насправді він був цілком логічним. Ну скільки, насправді, розумна та красива жінка має зображати із себе на сцені "блондинку" з анекдотів? А Глущенко робила це майже десять років.
Те, що актриса хотіла зовсім іншого, доводить її нове місце роботи. Як повідомляє УНІАН, Яна спробувала себе у ролі ведучої ранкового шоу "Ранок у великому місті". Поки невідомо, чи буде це в неї постійною або лише тимчасовою роботою, проте Яна вже поділилися враженнями від роботи у своєму Instagram.
Автор: Наталка Печерська
"Рада була стати частиною цієї команди! Це щось новеньке для мене, але, скажу чесно, це дуже круто! Дякую хлопцям-ведучим за теплий прийом, підтримку і жарти в ефірі — з вами було легко і весело. Не судіть суворо. Це був мій перший досвід у такому форматі, але я дуже старалася", - написала вона.