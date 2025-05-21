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Культура

У "Дизель-шоу" знайшли заміну Яні Глущенко

У "Дизель-шоу" знайшли заміну Яні Глущенко

Десять років поспіль Яна Глущенко, граючи нерозважливу блондинку на сцені “Дизель-шоу”, у душі мріяла виконувати драматичні ролі. 

Як повідомляє сайт Сенсація, Яна сповістила продюсерам, що покидає шоу. Тепер її замінить Лілія Ребрик, яка багато знімалася у кіно і має досвід роботи на сцені.

Отже, Яна тепер гратиме серйозні ролі, а Лілія – кумедні. Її обличчя вже з'явилося на афіші "Дизель-шоу".

Мама трьох дітей вважає, що впорається з гастрольним туром та подальшими виступами на сцені “Дизель-шоу” і вже показала себе у різних костюмах та поряд з акторами-гумористами. 

Чи попрощається Лілія з роботою на телебаченні, де веде шоу “Ранок вдома” разом із Костянтином Октябрським, чи якимось чином суміщатиме, поки незрозуміло. А ще ж у Ребрик є постановки у театрі. 

Яна Глущенко поки не розповіла, чим займатиметься після “Дизель-шоу”.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Яна ГлущенкоЛілія Ребрик“Дизель-шоу”
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