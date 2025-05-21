Десять років поспіль Яна Глущенко, граючи нерозважливу блондинку на сцені “Дизель-шоу”, у душі мріяла виконувати драматичні ролі.

Як повідомляє сайт Сенсація, Яна сповістила продюсерам, що покидає шоу. Тепер її замінить Лілія Ребрик, яка багато знімалася у кіно і має досвід роботи на сцені.

Отже, Яна тепер гратиме серйозні ролі, а Лілія – кумедні. Її обличчя вже з'явилося на афіші "Дизель-шоу".

Мама трьох дітей вважає, що впорається з гастрольним туром та подальшими виступами на сцені “Дизель-шоу” і вже показала себе у різних костюмах та поряд з акторами-гумористами.

Чи попрощається Лілія з роботою на телебаченні, де веде шоу “Ранок вдома” разом із Костянтином Октябрським, чи якимось чином суміщатиме, поки незрозуміло. А ще ж у Ребрик є постановки у театрі.

Яна Глущенко поки не розповіла, чим займатиметься після “Дизель-шоу”.