Як стало відомо, про це навіть зараз можна тільки висувати різні припущення.

Більше того, як пише 360 UA news, Єгор Крутоголов, художній керівник “Дизель Студіо”, що зараз вперше прокоментував несподіваний відхід Яни Глущенко з популярного шоу. В інтерв’ю для kp.ua зізнався, що це стало для нього повною несподіванкою.

«Це був сюрприз. Вона спочатку сказала про те, що йде, і через декілька годин з’явився допис. Були якісь натяки. Але я, чесно кажучи, думав, що це все ж таки якісь тимчасові думки, можливо, якісь образи. Було трішки прикро і незрозуміло», — розповів Крутоголов.

Він також намагався переконати Яну залишитися хоча б на один концерт, щоб глядачі та колеги могли попрощатися з нею, але вона відмовилася. Причини свого рішення Глущенко не пояснила.

Художній керівник припускає, що Яна могла прагнути більшої самореалізації і хотіла розкритися поза звичним образом білявки, який їй нав’язували у шоу. «Може, вона хоче розкритися. Я навіть про всі причини не знаю. Може, загалом щось накопилося. Може, вона хоче себе проявити як акторка більш широкого діапазону. Я багато разів зі своїми партнерами мав розмову про те, що ми її трохи замкнули в образі білявки», — поділився Крутоголов.

Попри розчарування, він підкреслив, що не тримає зла і сподівається зберегти дружні стосунки з Яною у майбутньому. «Я зараз вперше це коментую. І, відверто, трішки злий на неї, що вона не довела до кінця останній концерт. Але ми впоралися, життя продовжується, і ці питання, коли йде війна, стільки страшного відбувається навкруги, не такі й важливі. Головне, щоб всі були живі й здорові, щоб було щось на хліб намазати. А все інше – приходить і йде. Таке життя, і воно триває», — підсумував Крутоголов.