Окупанти атакували важливий енергетичний обʼєкт на Херсонщині

Російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт, ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону», – написав він у телеграмі.
Прокудін додав, що зараз неможливо спрогнозувати термін виконання ремонтних робіт.
Херсонобленерго наразі ситуацію не коментує.
Раніше обленерго сусідньої Миколаївщини повідомляло про нештатну ситуацію з високовольтними мережами, через що жителі області та Миколаєва були без світла. Наразі, як повідомляється, електропостачання відновили.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.Автор: Богдан Моримух