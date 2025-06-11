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Надзвичайні події

Окупанти атакували важливий енергетичний обʼєкт на Херсонщині

Окупанти атакували важливий енергетичний обʼєкт на Херсонщині

Російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт, ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону», – написав він у телеграмі.

Прокудін додав, що зараз неможливо спрогнозувати термін виконання ремонтних робіт.

Херсонобленерго наразі ситуацію не коментує.

Раніше обленерго сусідньої Миколаївщини повідомляло про нештатну ситуацію з високовольтними мережами, через що жителі області та Миколаєва були без світла. Наразі, як повідомляється, електропостачання відновили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ХерсонрашистиХерсонобленерго
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