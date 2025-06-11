Скандальна блогерка Анна Алхім приховала у крипті 1 млн доларів, не сплативши з них податки — розслідування BlackBox OSINT

Українська блогерка Анна Алхім, відома своїм захопленням президентом рф володимиром путіним та популяризацією російської музики під час повномасштабної війни, не сплатила мільйони гривень податків зі своїх рекламних прибутків. Про це йдеться в розслідуванні BlackBox OSINT про те, скільки заробляє блогерка Анна Алхім, на кого записує своє майно та які бізнеси продовжують замовляти в неї рекламу попри її проросійську риторику.

Як виявили розслідувачі, сьогодні в день Анна Алхім на рекламі в своєму блозі може заробляти від 4 до 8 тисяч євро: лише одна рекламна сторіс в її Instagram коштує 1200 євро, допис чи відео у Reels — 2000 євро. Замовляють в неї рекламні інтеграції в основному магазини жіночого одягу та взуття, серед яких і відомий бутік Sanahunt, а також бізнес-коучі, фотографи, і бренди косметики, такі як, наприклад, Sisters Aroma — не менш відомі своєю роботою в окупованому Криму та на території рф.

Спонсори Анни Алхім. Хто замовляє в неї рекламу та скільки грошей за це сплачує. Інфографіка BlackBox OSINT

Однак при такій великій кількості замовлень та високому рівні прибутків ТОВ «Анна Алхім» останні три роки не демонструє жодного доходу та прибутків, а через ФОП Анни Алхімової проходять зовсім невеликі суми грошей — в середньому 130-170 тисяч доларів на рік, коли лише за спостережний авторами розслідування один тиждень в травні блогерка Алхім заробила більше 23 тисяч євро.

Антикорупційні розслідування BlackBox OSINT провели експеримент, написавши менеджеру блогерки Євгенії Бухальській в якості потенційного рекламодавця та спитали в неї, чи можна розрахуватись криптовалютою, на що дівчина радо запропонувала номер криптогаманця Анни Алхім. Проаналізувавши цей гаманець, розслідувачі виявили, що він існує останні два роки, і весь цей час Алхім регулярно отримує на нього великі суми коштів — від 6 до 100 тисяч доларів за платіж.

Переписка журналістів з менеджером блогерки Анни Алхім Євгенією Бухальською

Загалом за два роки на криптогаманець Анни Алхім надійшло більше 1 млн доларів США, з яких, відповідно, не було сплачено жодних податків. А, як відомо, саме за це Бюро економічної безпеки рік тому відкрило кримінальне провадження проти іншого відомого блогера Олександра Слобоженко, який сьогодні знаходиться у розшуку і переховується закордоном.

Крім того, автори розслідування виявили, що Анна Алхім більшість свого майна записала не на себе, а на близьке оточення. Заміський будинок з басейном в селі Гатне під Києвом, в якому Алхім живе зі своїм 5-річним сином, вона зареєструвала на свого батька Миколу Алхімова, а автомобіль Land Rover Range Rover 2022 року випуску, за кермом якого поліція її затримувала в стані алкогольного сп’яніння під час дії комендантської години, вона записала на няню свого сина Юлію Макогон.

Як відомо, в травні 2025 року Служба безпеки України за заявою народної депутатки Наталії Піпи відкрила кримінальне провадження проти Анни Алхім одразу по трьох статтях Кримінального кодексу України, серед яких і стаття «Державна зрада». Блогерка відома тим, що публічно продовжує після початку повномасштабного вторгнення рф в України говорити російською мовою, слухати російську музику, при цьому ображаючи українців, що виступають проти цього.