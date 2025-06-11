Ранковий дайджест ForUА: Харків під ударом, НАТО підтримує Україну, відправка українців до Гуантанамо

11 червня, дайджест новин від редакції ForUА:
- Двоє людей загинули, 54 постраждали в Харкові через російську атаку, — мер міста Терехов.
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«Шахеди» атакували Одеську область. У регіоні спалахнули пожежі, внаслідок яких зазнали пошкоджень приватні будинки, господарські споруди, легкові автомобілі, а також цивільні плавзасоби.
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Блекаут стався у Миколаєві, — міський голова Сєнкевич. Також частково немає світла у Херсоні та області. Відключення електроенергії не пов’язане з ворожими атаками, однак причина наразі не повідомляється.
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Країни НАТО можуть включити витрати на оборону України до цільового показника бюджету альянсу, — Bloomberg.
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«Ми на порозі ядерного голокосту. Розпалювачі війни наближають світ до краю ядерного знищення»- директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард.
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Переговори між США та росією щодо двосторонніх відносин перемістяться зі Стамбула до москви, — Reuters.
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Ракетну доставку товарів з маркетплейсу вперше випробували в Китаї, — CN. Китайський стартап SEPOCH транспортував понад 20 кг вантажу з платформи електронної комерції Taobao.
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Криптовалюта може увійти до золотовалютних резервів України, — нардепи зареєстрували законопроєкт.
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Дружні безпілотники призупинили роботу Тамбовського порохового заводу в росії, — ЦПД. Завод вже не вперше атакують, і наразі він не функціонує.
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Держдеп США закликав росію «негайно припинити бомбити Україну» після масованого обстрілу Києва 10 червня. Речниця відомства Теммі Брюс сьогодні під час брифінгу заявила, що США «засуджують ці удари і висловлюють дуже глибокі співчуття жертвам та сім'ям постраждалих».
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Адміністрація Трампа готується перемістити тисячі іноземців, включно з українцями, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу США в Гуантанамо, — WP.