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Ранковий дайджест ForUА: Харків під ударом, НАТО підтримує Україну, відправка українців до Гуантанамо

Ранковий дайджест ForUА: Харків під ударом, НАТО підтримує Україну, відправка українців до Гуантанамо

11 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Двоє людей загинули, 54 постраждали в Харкові  через російську атаку, — мер міста Терехов.

  • «Шахеди‎» атакували Одеську область. У регіоні спалахнули пожежі, внаслідок яких зазнали пошкоджень приватні будинки, господарські споруди, легкові автомобілі, а також цивільні плавзасоби. 

  •  Блекаут стався у Миколаєві, — міський голова Сєнкевич. Також частково немає світла у Херсоні та області. Відключення електроенергії не пов’язане з ворожими атаками, однак причина наразі не повідомляється.

  • Країни НАТО можуть включити витрати на оборону України до цільового показника бюджету альянсу, Bloomberg.

  •  

    «Ми на порозі ядерного голокосту. Розпалювачі війни наближають світ до краю ядерного знищення»-  директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард.

  •  Переговори між США та росією щодо двосторонніх відносин перемістяться зі Стамбула до москви, — Reuters.

  • Ракетну доставку товарів з маркетплейсу‎ вперше випробували в Китаї,CN. Китайський стартап SEPOCH транспортував понад 20 кг вантажу з платформи електронної комерції Taobao. 

  • Криптовалюта може увійти до золотовалютних резервів України, — нардепи зареєстрували законопроєкт.

  • Дружні безпілотники призупинили роботу Тамбовського порохового заводу в росії, — ЦПД. Завод вже не вперше атакують, і наразі він не функціонує.

  • Держдеп США закликав росію «‎негайно припинити бомбити Україну‎» після масованого обстрілу Києва  10 червня. Речниця відомства Теммі Брюс сьогодні під час брифінгу заявила, що США «засуджують ці удари і висловлюють дуже глибокі співчуття жертвам та сім'ям постраждалих».

  • Адміністрація Трампа готується перемістити тисячі іноземців, включно з українцями, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу США в Гуантанамо,WP.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОмігрантиТрампатака шахедів
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