Ранковий дайджест ForUА: Харків під ударом, НАТО підтримує Україну, відправка українців до Гуантанамо

11 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

Двоє людей загинули, 54 постраждали в Харкові через російську атаку, — мер міста Терехов.

«Шахеди‎» атакували Одеську область. У регіоні спалахнули пожежі, внаслідок яких зазнали пошкоджень приватні будинки, господарські споруди, легкові автомобілі, а також цивільні плавзасоби.

Блекаут стався у Миколаєві, — міський голова Сєнкевич. Також частково немає світла у Херсоні та області. Відключення електроенергії не пов’язане з ворожими атаками, однак причина наразі не повідомляється.

Країни НАТО можуть включити витрати на оборону України до цільового показника бюджету альянсу, — Bloomberg.

«Ми на порозі ядерного голокосту. Розпалювачі війни наближають світ до краю ядерного знищення»- директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард.

Переговори між США та росією щодо двосторонніх відносин перемістяться зі Стамбула до москви, — Reuters.

Ракетну доставку товарів з маркетплейсу‎ вперше випробували в Китаї, — CN. Китайський стартап SEPOCH транспортував понад 20 кг вантажу з платформи електронної комерції Taobao.

Криптовалюта може увійти до золотовалютних резервів України, — нардепи зареєстрували законопроєкт.

Дружні безпілотники призупинили роботу Тамбовського порохового заводу в росії, — ЦПД. Завод вже не вперше атакують, і наразі він не функціонує.

Держдеп США закликав росію «‎негайно припинити бомбити Україну‎» після масованого обстрілу Києва 10 червня. Речниця відомства Теммі Брюс сьогодні під час брифінгу заявила, що США «засуджують ці удари і висловлюють дуже глибокі співчуття жертвам та сім'ям постраждалих».