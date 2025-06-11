СБУ розкрила деталі підготовки операції

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила нове відео, що детально розкриває хронологію підготовки та реалізації масштабної спецоперації "Павутина", яка стала відповіддю на російські масовані ракетні атаки по українських містах, лікарнях та енергетичній інфраструктурі. Ролик був опублікований у Telegram-каналі СБУ.

Секретна підготовка та унікальна доставка

За задумом, який безпосередньо керувався очільником СБУ Василем Малюком за дорученням президента України Володимира Зеленського, підготовка спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності. Для її проведення СБУ спершу переправила до Росії FPV-дрони, а згодом — модульні дерев'яні будиночки. Ці будиночки мали незвичайне призначення: вже на російській території дрони були заховані під їхніми дахами, а самі будиночки розміщені на вантажівках. У потрібний момент дахи дистанційно відкрили, і дрони вирушили атакувати визначені цілі — ворожі бомбардувальники.

Демілітаризація агресора та майбутні сюрпризи

Василь Малюк наголосив, що операція "Павутина" є абсолютно законною згідно із законами та звичаями війни.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ", — підкреслив очільник СБУ.

Він також додав, що СБУ продовжуватиме завдавати ударів по ворогу навіть там, де він вважає себе недосяжним. "Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція 'Павутина'", — заінтригував Малюк.