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США підтримують санкції ЄС проти РФ, що б'ють по китайських компаніях

США підтримують санкції ЄС проти РФ, що б'ють по китайських компаніях

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем рішуче підтримав пропозицію Європейської комісії щодо нових санкцій проти Росії, яка була представлена у вівторок. Сенатор висловив свою думку в дописі на платформі X.

Грем заявив, що він "дуже радий" з приводу запровадження Європою нового раунду санкцій проти Росії, який є відповіддю на "її варварське вторгнення в Україну".

Особливу увагу сенатор звернув на те, що цей раунд санкцій відрізняється своїм спрямуванням. "Цей раунд відрізняється тим, що він спрямований проти китайських компаній, які підтримують військову машину Путіна", – підкреслив Грем. Він додав, що "без Китаю та Індії, які купують 70% російської нафти, військова машина Путіна зупинилася б", підкреслюючи ключову роль цих країн у фінансуванні російської агресії.

Крім того, сенатор Грем відзначив санкції, спрямовані проти газопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", а також пропозицію щодо зниження граничної ціни на російську нафту до 45 доларів за барель.

"Так тримати, наші європейські союзники", – додав Грем, висловлюючи повну підтримку діям Європи. Його позиція відображає зростаюче занепокоєння серед західних законодавців щодо ролі Китаю у підтримці військових зусиль Росії та наголошує на необхідності посилення економічного тиску на Москву.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСсанкціїЛіндсі Грем
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