Знаменитий український актор розповів, чому продовжує працювати на пенсії

Не будемо затягувати інтригу, та відразу напишемо, що за словами кінозірки його пенсія дорівнює 3400 гривням.

Олексій Горбунов, як пише UKRRAIN, зізнався в цьому "на публіці", додавши, що за 43 роки роботи в кіно знявся чи то в 175, чи то в 177 фільмах, але пенсію за це "заробив" саме таку.

Тому він робить те, про що, за його словами, "ніколи б раніше не подумав". Наприклад, "бо кіно майже немає", в свої 63 роки став займатися стендапом, а скоро буде виходити з молодими на платформі для онлайн відеотрансляцій Twitch.

"Я дітям своїм кажу, що зараз складні часи і треба готуватися до всього. Це колись тато був зіркою, а зараз – тато на пенсії", - зізнався Олексій.

Нагадаємо, що Горбунов, який народився в Києві та закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, з 2014 року відмовився від усіх контрактів в країні-агресорі.