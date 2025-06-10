Школярів вчитимуть раціонально використовувати енергію, – МОН

Уже з нового навчального року українські школярі почнуть вивчати, як розумно використовувати енергію.

Міністерство освіти і науки запускає проєкт Уроки енергоефективності, щоби навчити дітей ощадливого ставлення до ресурсів, повідомили у Міносвіти.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що такі уроки будуть не просто черговим предметом, а важливим кроком до формування свідомого ставлення до довкілля та енергетичної незалежності країни.

Він зауважив, що мета цих занять – дати дітям практичні навички, а не перевантажувати їх теорією. Лісовий додав, що для вчителів вже розроблено зручні інструменти, які допоможуть інтегрувати тему в освітній процес без зайвих складнощів.

Понад дві тисячі педагогів вже пройшли спеціальну підготовку та готові ділитися своїми знаннями з учнями. Долучитися до програми можуть вчителі 4-11 класів. Для цього достатньо переглянути вебінари у записі на YouTube-каналі МОН.

Крім того, в міністерстві працюють над створенням додаткових навчальних матеріалів, щоб зробити уроки максимально цікавими та ефективними для школярів.

В МОН зазначили, що проєкт Уроки енергоефективності є частиною ширшої ініціативи з впровадження зеленої енергетики в освіту, яка реалізується в рамках проєкту Learn.

ForUa.com нагадує, наприкінці травня стало відомо про те, що міністерство затвердило освітню програму для старшої школи. Вона надасть можливості для учнів 10-12 класів обирати власний освітній шлях.