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На Харківщині родина ухилянта напала на представників поліції та ТЦК

На Харківщині родина ухилянта напала на представників поліції та ТЦК

В селищі Безлюдівка Харківського району чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, побив дерев’яною палицею поліцейського та представника ТЦК, а його дружина вдарила правоохоронця каменем по голові.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

9 червня в селищі Безлюдівка Харківського району екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль. За кермом перебував 48-річний місцевий житель, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

На місце прибули представники територіального центру комплектування. Під час спроби затримати громадянина для з’ясування обставин, той почав поводитися агресивно.

У розпалі конфлікту він завдав ударів дерев’яною палицею поліцейському та представнику ТЦК. До нападу долучилася й дружина чоловіка — вона вдарила поліціянта каменем по голові. Поліцейський зазнав травми голови та був госпіталізований до Харківської обласної клінічної лікарні.

Правоохоронці затримали нападника на місці, а його дружину – пізніше в селі Костянті́вка Чугуївського району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Обом фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

нападТЦК
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