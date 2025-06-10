Зеленський запровадив санкції щодо людей і організацій, причетних до депортації українських дітей

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти низки російських посадовців та організацій, яких називають залученими до депортації українських дітей.

Про це йдеться в указі Зеленського від 10 червня.

Так, до санкційного списку потрапив Сергій Гаврильчук — директор «Регіонального центру з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання» в окупованому Криму, начальник регіонального штабу «Юнармії» тощо.

За даними ГУР МОУ, він бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій України під виглядом «оздоровлення, відпочинку та навчання», а також сприяє перевихованню та мілітаризацію дітей у Криму.

Також санкції запровадили проти Ірини Агєєвої — це Уповноважена з прав дитини в Калузькій області рф. За даними ГУР, вона підтримує і реалізує політику щодо депортації українських дітей. Зокрема, у соцмережі «Вконтакте» розповсюджувала інформацію щодо вивезених до росії дітей, надання їм російського громадянства і влаштування у сім'ї.

Загалом у санкційному списку вказані близько 50 людей, яких ГУР внесло до переліку викрадачів дітей. Окрім того, під санкціями опинилися 9 російських організацій, серед них:

Федеральний державний бюджетний навчальний заклад «Міжнародний дитячий центр „Артек“»;

Загальноросійський громадсько-державний рух дітей і молоді «Рух перших» (+ регіональне відділення Херсонської області);

Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої освіти «Мелітопольський державний університет»;

Як зазначає ГУР, дитячий центр «Артек» залучений до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей, організовуючи «оздоровлення, відпочинок та навчання», а заодно — поширюючи інформацію про «миротворчі та гуманітарні» цілі рф.

Серед іншого російський «Артек» використовує свої приміщення як пункт тимчасового розміщення протиправно вивезених дітей, як ідеться на порталі War & Sanctions.