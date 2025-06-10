Ізраїль спростував заяву власного посла про надання Україні Patriot

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяви свого посла в Україні Міхаеля Бродського — той казав, що Україні передавали системи Patriot.

Про це пише Ynet.

Бродський стверджував, що Ізраїль передав Україні американські системи Patriot, які були на озброєнні країни на початку 1990-х років.

«Система рятувала нас, коли була перша війна в Перській затоці. Ми отримали тоді від США системи. І, до речі, ці системи зараз перебувають в Україні. Про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, — це не так, це неправда», — сказав посол.

МЗС Ізраїлю у відповідь на запит Ynet спростувало цю заяву. Там стверджують, що таких систем Україні не передавали.

За даними Ynet, після заяви Бродського рашисти вимагали від Ізраїлю роз’яснень.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на запитання журналістів ні підтвердив, ні спростував передання Patriot, посилаючись на безпекові моменти. Лише зазначив, що Україна раніше передавала список потреб — вони актуальні й досі.

«Сигнали з боку Ізраїлю про готовність надання військової допомоги ми вітаємо», — сказав речник, як цитує канал «Ми — Україна».