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Культура

Удар по спадщині ЮНЕСКО: у Києві пошкоджено Софійський собор (Фото)

Удар по спадщині ЮНЕСКО: у Києві пошкоджено Софійський собор (Фото)

Вночі 10 червня 2025 року один із найдавніших християнських храмів України, Софійський собор, зазнав пошкоджень унаслідок вибуху безпілотника поруч із ним. Про це повідомив міністр культури України Олександр Точицький.

За словами міністра, вибухова хвиля зруйнувала карниз головної апсиди храму. На щастя, інформації про постраждалих немає.

Софійський собор є видатною пам'яткою архітектури та історії, збудованою в XI столітті за часів правління Ярослава Мудрого. Храм входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пошкодження такої значущої культурної пам'ятки викликало глибоке занепокоєння як в Україні, так і за її межами.

Міністерство культури вже розпочало оцінку завданих збитків та планує негайні заходи для відновлення пошкоджених частин собору. На місце події прибули експерти для документування руйнувань.

 
Mykola Tochytskyi/Facebook
Фото: Mykola Tochytskyi/Facebook
 
Mykola Tochytskyi/Facebook
Фото: Mykola Tochytskyi/Facebook
 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЮНЕСКОСофійський собор
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