Паризький "Парі Сен-Жермен" зіткнувся з несподівано високими вимогами з боку англійського "Борнмута" у спробі підписати лідера збірної України Іллю Забарного. За даними RMC Sport, "вишні" не мають наміру розлучатися зі своїм ключовим захисником менш ніж за 75 мільйонів євро, відхиливши першу пропозицію ПСЖ у розмірі 50 мільйонів.

Ціна, яку вимагає "Борнмут", свідчить про надзвичайну цінність 22-річного українця для англійського клубу. Хоча перехід Забарного до складу переможців Ліги чемпіонів до старту клубного мундіалю 14 червня практично виключений, переговори між клубами тривають, оскільки ПСЖ розглядає Іллю як свою пріоритетну трансферну ціль.

Бажання Забарного грати за ПСЖ є ключовим фактором у цій трансферній сазі. Захисник вже погодив умови особистого контракту з парижанами і повідомив керівництво "Борнмута" про своє бажання перейти до французького гранда.

Цікаво, що ПСЖ, за інформацією джерел, готовий продати російського воротаря Матвія Сафонова заради трансферу Забарного. Цей факт є особливо значущим, оскільки саме через присутність представника країни-агресорки український футболіст відмовився переходити в ПСЖ у січні цього року. Варто зазначити, що новина про потенційний перехід Іллі до паризького клубу вже викликала істерику в Росії.

Статистика Забарного у "Борнмуті"

Ілля Забарний перейшов до "Борнмута" у січні 2023 року за 27 мільйонів євро. За цей час він провів 86 матчів за англійський клуб, забивши один гол. Його стабільна та надійна гра зробила його одним з найцінніших активів команди та привернула увагу європейських грандів.