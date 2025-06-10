Франція допомагає Україні озброїтися: обговорено нові шляхи фінансування військових поставок

Франція представила Україні нові пропозиції щодо фінансування закупівель озброєння та військової техніки. Цей крок зроблено у відповідь на гостру потребу України в додаткових коштах для забезпечення своїх Сил оборони.

Про це стало відомо за результатами зустрічі в Києві між заступником Міністра оборони України Валерієм Чуркіним та французькою делегацією на чолі з Уповноваженим у справах України Головного управління озброєння Міністерства Збройних сил Франції Жаном-Франсуа Доком.

Заступник Міністра оборони Валерій Чуркін висловив подяку Франції за її непохитну підтримку та підкреслив, що Україна активно шукає джерела додаткового фінансування для придбання сучасного озброєння та інвестицій у його виробництво. "З метою відсічі ворогу ми шукаємо додаткове фінансування для закупівлі сучасного озброєння, а також інвестиції у його виробництво", – зазначив Чуркін.

Під час переговорів французька сторона детально озвучила свої пропозиції щодо фінансування постачань зброї та техніки для українських військових. Хоча конкретні деталі цих пропозицій наразі не розголошуються, факт їхнього представлення свідчить про поглиблення військово-технічного співробітництва між країнами та готовність Франції підтримати Україну в її оборонних потребах.