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Пасажирський транспорт у Києві курсує зі змінами через ліквідацію наслідків російської атаки

Пасажирський транспорт у Києві курсує зі змінами через ліквідацію наслідків російської атаки

У Києві через триваючу ліквідацію наслідків російської атаки вносяться значні зміни до руху пасажирського транспорту. Обмеження стосуються, зокрема, вулиць Юрія Іллєнка та Глибочицької.

Як повідомляє КП "Київпастранс", рух вулицею Юрія Іллєнка в напрямку до станції метро "Лук'янівська" наразі повністю перекрито. Це вплинуло на маршрути низки тролейбусів:

  • Тролейбуси №№ 16 та 23 тепер курсують від вулиці Мрії до станції метро "Дорогожичі".
  • Маршрути №№ 6, 18, 28, 33 прямують до станції метро "Почайна".
  • Тролейбус № 19 слідує за маршрутом: площа Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід.
  • Маршрут № 35 організовано від вулиці Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу, а від проспекту Свободи – до станції метро "Дорогожичі".

Крім того, на вулиці Глибочицькій спостерігаються затримки в русі пасажирського транспорту. Це пов'язано з ліквідацією наслідків пожежі, що виникла внаслідок російської атаки.

Зміни також торкнулися автобусних маршрутів:

  • Автобус № 14Т тепер курсує за маршрутом: проспект Відрадний – станція метро "Лук'янівська".
  • Маршрут № 112: вулиця Івана Микитенка – станція метро "Контрактова площа".
  • Автобус № 119: вулиця Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід.

Міська влада закликає киян та гостей міста враховувати ці зміни при плануванні поїздок і стежити за оновленнями інформації від "Київпастрансу".

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київнічна атакатраспорт
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