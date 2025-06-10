МАГАТЕ: Перезапуск ЗАЕС недоцільний попри наміри Росії

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Росія не давала йому прямої обіцянки не перезапускати окуповану Запорізьку АЕС. Проте, за його словами, в поточній ситуації такий крок є недоцільним і його слід уникати.

Під час пресконференції 9 червня Гроссі розповів про "вичерпні обговорення" з російськими офіційними особами, що відбулися в Калінінграді 6 червня. Питання перезапуску ЗАЕС було однією з ключових тем зустрічі.

"Вони [росіяни] не дали жодних обіцянок, якщо можна так сказати, але я думаю, що між нами є домовленість, або, принаймні, обставини складаються так, що в теперішній ситуації вони не будуть запускати Запорізьку станцію, з огляду на низку факторів", – зазначив Гроссі.

Серед цих факторів він назвав складну військову ситуацію та технічні аспекти, зокрема недостатню кількість води для охолодження реакторів і відсутність стабільного зовнішнього джерела живлення.

Гендиректор МАГАТЕ також додав, що росіяни мають намір перезапустити ЗАЕС "у певний момент" і навіть продемонстрували відповідні плани. Однак, на його думку, це питання тісно пов'язане з ширшими переговорами, що тривають.