Втеча не допомогла: підозрювану посібницю голови iBox Bank Альони Шевцової знайшли в Польщі

Слідство щодо фінансових махінацій та масштабного відмивання грошей керівництвом iBox Bank ведеться вже кілька років.Незважаючи на широку базу доказів злочинної діяльності, яку ретельно збирали детективи Бюро економічних розслідувань (БЕБ), арештувати винних і досі неможливо. Трійка головних підозрюваних – голова iBox Bank Альона Шевцова та її посібниці Ірина Циганок і Зоя Нестеровська – втекли від правосуддя за кордон.

Проте нещодавно справа отримала неочікувану підтримку: стало відомо, що Ірину Циганок затримали польські правоохоронці у рамках міжнародної співпраці з Україною. Наразі обговорюється питання екстрадиції підозрюваної. Тож, що саме інкримінують Шевцовій та її співучасницям, і чому досі немає судового рішення по цій резонансній справі?

Тиха крадіжка мільярдів

За попередніми результатами досудового розслідування БЕБ, голова iBox Bank Альона Шевцова за допомогою двох посібниць створила на налагодила схему відмивання грошей у формі так званого “міскодингу”. Безліч людей поповнювали рахунки через термінали iBox, вказуючи неправдиві дані про призначення платежу. Наприклад, у квитанції про транзакцію могло бути написано “поповнення мобільного” або “рахунок за інтернет”. Насправді, гроші йшли на ігрові акаунти нелегальних онлайн-казино. Але довести це або навіть щось запідозрити спочатку було доволі складно: злочинці діяли обережно.

З іншого боку схеми також оперувала команда “цифрових помічників”. Альона Шевцова створила 20 фіктивних юросіб, кожна з яких відкрила рахунок в iBox Bank. На ці рахунки і поступали нелегальні поповнення ігрових акаунтів та передавались на користь грального бізнесу.

Впродовж тривалого часу всі ці транзакції не привертали жодної уваги контролюючих органів. Схема працювала, і з 2021 року за оцінками БЕБ Шевцова змогла «відмити» приблизно 5 мільярдів гривень. Кількість несплачених податків з боку неліцензованих онлайн казино складно навіть уявити.

Світло в кінці рахунку

На якомусь етапі обсяги підозрілих транзакцій вийшли з-під тіньового контролю, адже цією частиною фінансової діяльності iBox Bank зацікавились у НБУ. Як повідомляє регулятор, протягом 2022-2023 років Нацбанк накладав на iBox Bank штраф за порушення, зупиняв деякі банківські операції, відстороняв посадових осіб від виконання службових обов'язків та надсилав офіційні письмові застереження. Але Альона Шевцова певно не звернула належної уваги на ці дії, тому 7 березня 2023 року Нацбанк відкликав ліцензію у iBox Bank та ліквідував цю банківську структуру.

Ще одна фінансова компанія, якою володіла Альона Шевцова, – ФК “ЛЕО” – також мала складні відносини з державним регулятором. Існували підозри, що ця структура дозволяла виводити кошти на банківські картки росіян. У 2023 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти компанії. А Нацбанк скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про неї з Реєстру платіжної інфраструктури.

Наступним етапом стало застосування фінансовий санкцій вже з боку НБУ: у 2023 році регулятор накладав на ФК “ЛЕО” штраф у розмірі 73,5 млн грн, наголошуючи на тому, що компанія недостатньо якісно протидіяла ризикам відмивання коштів. Але ніяких штрафів ФК “ЛЕО” платити не збиралась: нещодавно судовий розгляд справи про правомірність накладення штрафу повернулась із Верховного суду до суду першої інстанції. Тож, розгляд справи почнеться по суті з початку.

Час розрахунку

Схема, яка начебто чудово працювала з 2021 року, перестала бути джерелом збагачення лише через два роки. Розслідувати фінансові махінації Альони Шевцової почати детективи БЕБ. Їм вдалося відтворити всі кроки нелегального відмивання коштів. І незважаючи на те, що головні підозрювані на той час вже були поза межами України, Личаківський суд Львова дозволив проводити досудове розслідування без присутності підозрюваних. Також, суд арештував двох топ-менеджерів iBox Bank у якості запобіжного заходу.

Навіть за фізичної відсутності в Україні, Альона Шевцова робить все можливе, аби “зам’яти” справу. Причому, методи впливу вона обирає також не занадто законні, а часом відверто маніпулятивні. Так, судді Личаківського суду офіційно заявили про особисті переслідування та інформаційну атаку у їхній бік.

БЕБ також зіштовхнулась зі складнощами у проведенні розслідуванні. “Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання”, – йдеться у заяві БЕБ.

Сама Шевцова відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Вона запевняє, що всі ліквідації, анулювання ліцензій та підозри у фінансових зловживаннях, – це лише спроби певних високопосадовців атакувати її бізнес. «Я геть не розумію, за що проти мене були застосовані санкції. Я патріот своєї країни не на словах, а на ділі підтримувала наших захисників, починаючи з 24 лютого 2022, і робила все для створення надійного тилу, платила податки, розвивала бізнес», заявляла Шевцова на своїй FB сторінці.

Та чомусь ані РНБО, ані БЕБ, ані СБУ не вірять її заявам. У 2024 році Альона Шевцова вже особисто потрапила у санкційні списки РНБО. Як головна підозрювана у справі про відмивання грошей та фінансування нелегального грального бізнесу, вона та ще одна її посібниця і досі знаходяться у міжнародному розшуку. Нацбанк також відмовляється відступати та заявляє про наміри продовжити судові тяжби щодо штрафу ФК “ЛЕО” Шевцової. Тож, можливо наступним етапом розвитку цієї справи буде екстрадиція вже інших фігуранток, підозрюваних у відмиванні мільярдів гривень за допомогою нелегальних схем.