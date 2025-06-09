Леонід Міндіч, якого підозрюють в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях трансформаторів для «Харківобленерго», вийшов із СІЗО під заставу.

Першим про це повідомив журналіст Олег Новіков. Це також підтвердили джерела hromadske.

Як зазначається, за Леоніда Міндіча внесли 8 млн гривень застави.

Після внесення коштів на нього поклали наступні обов’язки:

прибувати за першою вимогою;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з людьми, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

На початку червня правоохоронці заявили про затримання підозрюваного організатора схеми мільйонних розкрадань на закупівлях трансформаторів для «Харківобленерго». За даними hromadske, йдеться про Леоніда Міндіча. Його називають родичем Тимура Міндіча — співвласника ТОВ «Квартал 95».

Як пише НАБУ, у 2021 році підозрюваний узяв під особистий контроль закупівлі енергообладнання в «Харківобленерго». А також — «вживав заходів щодо поширення свого впливу» на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами.

За даними слідства, у квітні-вересні 2021 року керівник "Харківобленерго" (теж підозрюваний у цій справі) забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель на постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021-2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.

Як вказує НАБУ, названого організатора схеми детективи затримали під час спроби залишити територію України.