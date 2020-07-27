также в разделеПроисшествия
В Николаеве полицейский сломал челюсть задержанному, ему грозит до 8 лет 8
Ливень подтопил горные села на Закарпатье 12
В Харькове погибли 4 работника водоканала 75
Штаб ООС: Боевики несколько раз нарушили режим полного прекращения огня 29
В больнице умер избитый в Запорожье боец «Азова» 45
С начала месяца утонули более 200 украинцев 14
На Луганщине сгорело 40 гектаров пшеницы 10
В Харькове взорвалась граната 26
В Крыму нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного Мусу Сулейманова 101
На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся с места ДТП 10
В результате взрыва погиб работник райсовета Черниговской области 30
С начала месяца на воде погибли более 180 человек 12
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения 24
В Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибший 20
В Каменец-Подольском произошло ДТП со «скорой» 13
В Полтавской области вторые сутки ищут преступника с гранатой 20
В Украине за сутки – почти тысяча новых случаев COVID-19 48
Под Киевом расстреляли бизнесмена Плекана 73

В Дубно Ривненской области военнослужащий убил своего 37-летнего сослуживца из Костопольского района, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение в полицию о смерти 37-летнего мужчины поступило от медиков вчера, 26 июля, около семи утра.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что около половины первого ночи 30-летний военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта на почве неприязненных отношений нанес 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, от которого он упал на асфальтовое покрытие. Пострадавший пошел в казарму, однако на утро ему стало плохо. Несмотря на принятые реанимационные меры спасти жизнь ему не удалось. Согласно врачебному свидетельству, смерть 37-летнего мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, следователи Дубенского отдела полиции задержали 30-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2465 грн.
10
Теги