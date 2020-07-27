В Дубно Ривненской области военнослужащий убил своего 37-летнего сослуживца из Костопольского района, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение в полицию о смерти 37-летнего мужчины поступило от медиков вчера, 26 июля, около семи утра.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что около половины первого ночи 30-летний военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта на почве неприязненных отношений нанес 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, от которого он упал на асфальтовое покрытие. Пострадавший пошел в казарму, однако на утро ему стало плохо. Несмотря на принятые реанимационные меры спасти жизнь ему не удалось. Согласно врачебному свидетельству, смерть 37-летнего мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в головной мозг.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, следователи Дубенского отдела полиции задержали 30-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.