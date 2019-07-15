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Сегодня, 15 июля, в полицию около 8:30 поступило сообщение от 30-летней жительницы Дубно о поврежденном стекле и привязанной гранате на ручке двери принадлежащего ей автомобиля Peugeot 5008», сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Транспортное средство было припарковано во дворе многоэтажки на улице Михаила Грушевского.

Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела полиции области по результатам осмотра на месте происшествия обнаружили, что к ручке водительской двери неизвестный прикрепил пиротехническое изделие в виде страйкбольной гранаты. Изъятое отправлено для проведения экспертизы. Кроме того, в транспортном средстве было повреждено лобовое стекло.

Как установили полицейские, транспортным средством пользуется 31-летний мужчина владелицы авто, кандидат в народные депутаты.

По факту совершения хулиганских действий решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.
ForUm

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