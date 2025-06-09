Депутати дозволили до 30 серпня не карати військовослужбовців після повернення за перше СЗЧ

Верховна Рада України продовжила строк добровільного повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) до 30 серпня 2025 року, як і раніше, за спрощеною процедурою та без покарання за перший раз.

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину або дезертирували, можуть добровільно повернутися до служби до 30 серпня 2025 року.

У разі повернення в зазначений термін, їм не буде висунуто кримінальне покарання, якщо це перше порушення.

На час перебування в СЗЧ не нараховуються виплати, пільги та соціальні гарантії.

Після повернення на службу всі соціальні гарантії та пільги поновлюються.

Командир частини може дозволити продовжити службу військовослужбовцю, навіть якщо проти нього порушено кримінальне провадження.

Законопроєкт, який продовжив термін повернення, був підтриманий 282 народними депутатами.

Військові мають можливість повернутись із СЗЧ на службу до 30 серпня та звільнитись від кримінального провадження. Найпростіший спосіб - подати рапорт через «Армію+», повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Алгоритм залишається незмінним. Людина подає рапорт, заповнення якого займає приблизно 5 хвилин. Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт та підтверджує дані в ньому. Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав, коли подавав рапорт. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із військових (резервних) частин.

Командир такої частини має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військовослужбовця та у день продовження військової служби повідомити про це відповідні органи. Після поновлення на службі можна вже звідти подати рапорт на зміну місця служби. Для цього на екрані з питанням «Чому бажаєте змінити частину» потрібно вибрати пункт «Повертаюсь на службу після СЗЧ». У рекомендаційному листі зазначається вже поточна посада в батальйоні резерву. За потреби Кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, додатково перевірить дані напряму в батальйоні.

Ця можливість доступна для військових, які здійснили СЗЧ до 10 травня. Ті, хто зробив це після цієї дати, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі може тривати місяці.