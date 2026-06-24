Військовим дозволили повернутися зі СЗЧ за спрощеною процедурою

Військовослужбовці, у яких випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) були зафіксовані до 12 червня 2026 року включно, можуть подати рапорт на повернення до служби через застосунок Міністерство оборони України “Армія+”.

У відомстві зазначають, що подати рапорт можна до 20 вересня 2026 року.

Програма дозволяє військовим:

- обрати нову частину з переліку понад 50 підрозділів

- повернутися до служби за спрощеною процедурою без направлення до батальйонів резерву

- відновити грошове та інше забезпечення

- отримати супровід контакт-центру на всіх етапах оформлення

У Міноборони також підготували відеоінструкцію, яка пояснює порядок подачі рапорту через застосунок.

У відомстві наголошують, що новий механізм має на меті спростити повернення військових до служби та зробити процес максимально зрозумілим і швидким.

Як повідомляло раніше ForUa, злочинна група за грошову винагороду допомагали військовослужбовцям незаконно залишати місця служби.