Португалія вдруге стала переможцем Ліги націй!

У запеклому фіналі, що відбувся 8 червня в Мюнхені на Allianz Arena, Португалія перемогла чинних чемпіонів — Іспанію. Португалія здобула першість у неймовірній серії пенальті (5:3), після того, як основний час і овертайм закінчилися нічиєю 2:2

Іспанія двічі виходила уперед: забивали Мартін Зубіменді та Мікель Оярсабаль.

Нуну Мендеш, безумовно кращий гравець цього матчу, перший раз зрівнює рахунок — потужним ударом під дальню штангу.

Потім, в другому таймі, 40-річнийкапітан Кріштіану Роналду забиває свій 138-й гол у збірній, встановлюючи фінальний рахунок основного часу.

А в серії пенальті воротар португальців Діогу Кошта вирішально відбиває удар від Альваро Морати — єдиний промах іспанців у серії, в той час, як португальці реалізували всі пʼять спроб.

Тож Португалія знову чемпіон Ліги націй УЄФА! На її рахунку дві перемоги. В Іспанії та Франції — по одній.