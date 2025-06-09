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Спорт

Португалія вдруге стала переможцем Ліги націй!

Португалія вдруге стала переможцем Ліги націй!

У запеклому фіналі, що відбувся 8 червня в Мюнхені на Allianz Arena, Португалія перемогла чинних чемпіонів — Іспанію. Португалія здобула першість у неймовірній серії пенальті (5:3), після того, як основний час і овертайм закінчилися нічиєю 2:2

Іспанія двічі виходила уперед: забивали Мартін Зубіменді та Мікель Оярсабаль.

Нуну Мендеш, безумовно кращий гравець цього матчу, перший раз зрівнює рахунок — потужним ударом під дальню штангу. 
Потім, в другому таймі, 40-річнийкапітан  Кріштіану Роналду забиває свій 138-й гол у збірній, встановлюючи фінальний рахунок основного часу. 

А в серії пенальті воротар португальців Діогу Кошта вирішально відбиває удар від Альваро Морати — єдиний промах іспанців у серії, в той час, як португальці реалізували всі пʼять спроб. 

Тож Португалія знову чемпіон Ліги націй УЄФА! На її рахунку дві перемоги.  В Іспанії та Франції — по одній.

Теги:

футболЛіга наційПортугалія
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