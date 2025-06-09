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Столиця

Кличко провів ротацію керівників у КМДА після резонансних звільнень

Кличко провів ротацію керівників у КМДА після резонансних звільнень

Мер Києва Віталій Кличко здійснив серію кадрових перестановок, призначивши нових очільників для ключових департаментів столичної адміністрації. Рішення торкнулися структур, де нещодавно відбулися гучні звільнення керівників.

Нові призначення

Департамент соціальної політики очолив Максим Буценко, який раніше обіймав посаду заступника звільненого Руслана Світлого. Буценко курував управління пільг, державної та регіональної допомоги, тому добре знайомий зі специфікою роботи департаменту.

Департамент екології та природних ресурсів тепер очолює Сергій Сабуров. Цікаво, що напередодні призначення Кличко звільнив його з посади директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" — очевидно, готуючи до нової ролі.

Зміни також торкнулися КП "Спецжитлофонд" — підприємства, яке фігурувало у справі НАБУ (операція "Чисте місто") та розслідуваннях Bihus.info. Новим керівником став Віктор Коломієць.

Статус "тимчасових"

Усі призначені отримали статус тимчасово виконуючих обов'язки, проте в київських реаліях такі посади часто стають постійними. Розпорядження мера не містять чітких термінів повноважень — лише формулювання "до вирішення питання", що може означати як короткострокову заміну, так і паузу перед остаточними кадровими рішеннями.

Інформація про всі призначення опублікована в офіційному розділі розпоряджень міського голови на сайті КМДА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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