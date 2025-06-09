Трамп переорієнтовує політику щодо Китаю: Україна відходить на другий план

Адміністрація президента США Дональда Трампа, схоже, відмовляється від тиску на Китай щодо його підтримки російської військової машини, обираючи натомість інші пріоритети у відносинах з Пекіном. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на американських та європейських чиновників.

За інформацією джерел, Білий дім відсуває війну в Україні на другий план у своєму зовнішньополітичному порядку денному. Натомість акцент робиться на таких питаннях, як тарифи, технологічні обмеження та постачання рідкоземельних металів. Ця зміна політики пояснюється бажанням команди Трампа відійти від підходу попередника Джо Байдена, який, як вважається, розглядав усі міжнародні відносини через призму війни в Україні.

Нові пріоритети та переговори з Путіним

Тепер у Білому домі прагнуть використовувати важелі впливу на Пекін у справах, які вважають більш важливими для національних інтересів США, ніж українське питання. Співрозмовники Bloomberg зазначають, що Україна стала менш пріоритетною для Вашингтона.

Трамп також уникає прямої критики Китаю за підтримку Росії, оскільки паралельно веде переговори з Володимиром Путіним щодо припинення війни. Ця позиція суттєво відрізняється від країн G7, які неодноразово закликали Пекін припинити допомогу Москві та засуджували експорт товарів подвійного призначення до РФ. У березні міністри закордонних справ G7 прямо звинуватили Китай у сприянні російським воєнним зусиллям. Ця тема, ймовірно, знову стане предметом обговорення під час саміту лідерів G7 у Канаді.

Розбіжності з Європою та власні пріоритети США

Європейський Союз, на відміну від США, продовжує публічно тиснути на Китай. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас нещодавно звинуватила Пекін у розпалюванні війни Росії через експорт товарів подвійного призначення. Водночас американські посадовці критикують європейських партнерів за те, що ті продовжують купувати енергоносії з Росії, навіть коли публічно засуджують дії Китаю.

Сам Трамп підтвердив, що під час телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном не обговорював питання російсько-української війни, що є яскравим свідченням зміни підходу Вашингтона до Китаю та пріоритетів у зовнішній політиці. Водночас у Конгресі США триває дискусія щодо нових санкцій проти РФ, але Білий дім намагається залишити за президентом гнучкість у вирішенні таких питань, щоб не зашкодити переговорам з Кремлем.

Нагадаємо, американська делегація має намір домогтися повного відновлення постачання рідкісноземельних мінералів з Китаю під час нового раунду торговельних переговорів, які відбудуться 9 червня в Лондоні.