Трамп переорієнтовує політику щодо Китаю: Україна відходить на другий план

Адміністрація президента США Дональда Трампа, схоже, відмовляється від тиску на Китай щодо його підтримки російської військової машини, обираючи натомість інші пріоритети у відносинах з Пекіном.
За інформацією джерел, Білий дім відсуває війну в Україні на другий план у своєму зовнішньополітичному порядку денному.
Нові пріоритети та переговори з Путіним
Тепер у Білому домі прагнуть використовувати важелі впливу на Пекін у справах, які вважають більш важливими для національних інтересів США, ніж українське питання. Співрозмовники Bloomberg зазначають, що Україна стала менш пріоритетною для Вашингтона.
Трамп також уникає прямої критики Китаю за підтримку Росії, оскільки паралельно веде переговори з Володимиром Путіним щодо припинення війни.
Розбіжності з Європою та власні пріоритети США
Європейський Союз, на відміну від США, продовжує публічно тиснути на Китай. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас нещодавно звинуватила Пекін у розпалюванні війни Росії через експорт товарів подвійного призначення. Водночас американські посадовці критикують європейських партнерів за те, що ті продовжують купувати енергоносії з Росії, навіть коли публічно засуджують дії Китаю.
Сам Трамп підтвердив, що під час телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном не обговорював питання російсько-української війни, що є яскравим свідченням зміни підходу Вашингтона до Китаю та пріоритетів у зовнішній політиці.
Нагадаємо, американська делегація має намір домогтися повного відновлення постачання рідкісноземельних мінералів з Китаю під час нового раунду торговельних переговорів, які відбудуться 9 червня в Лондоні.Автор: Галина Роюк