оловнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє високо оцінив "креативність" України у веденні війни, зокрема у зв'язку з її нещодавньою спецоперацією "Павутина" на території Російської Федерації. Він зазначив, що західним військовим варто повчитися в українців.

Про це адмірал Вандьє заявив в інтерв'ю AFP, яке цитує France24.

"Те, що зробили українці в Росії, було троянським конем, а троянський кінь був тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як цей вид тактики переосмислюється завдяки технічній і індустріальній креативності", — сказав Вандьє, підкреслюючи важливість інновацій у сучасній війні.

За його словами, операція "Павутина" яскраво продемонструвала, наскільки ключовими для перемоги є інновації та адаптація, особливо враховуючи блискавичну швидкість, з якою змінюється сучасний характер бойових дій.

"Це був справді вдалий хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні покладатися не лише на основне планування, а й постійно адаптовувати його. Ми будемо свідками безперервних інновацій, де щотижня, щомісяця або щороку зможемо винаходити речі, яких не очікували", — додав адмірал.

Деталі спецоперації "Павутина"

Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України (СБУ) провела унікальну спецоперацію "Павутина", під час якої було завдано ударів по чотирьох російських аеродромах: "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". За повідомленням Укрінформу, в результаті цієї операції вдалося уразити 41 російський літак стратегічної авіації, включно з А-50, Ту-95, Ту-22 М3 та Ту-160.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що операція "Павутина" була надзвичайно складною з логістичної точки зору, оскільки відбувалася одночасно у трьох часових поясах. Механізм операції передбачав переправлення FPV-дронів та мобільних дерев'яних будиночків на територію Росії. Там дрони були заховані під дахами будиночків, які розміщувалися на вантажних автомобілях. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкривалися, дозволяючи дронам вилетіти для ураження цілей.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що операція "Павутина" була повністю проведена Україною самостійно, без будь-якої допомоги від партнерів.