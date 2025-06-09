В Україні рекордно подорожчають деякі види хліба

Вартість житнього хліба в Україні може стрімко зрости — до 40–50 гривень за буханку. Це стане історичним максимумом для країни, повідомляє AgroWeek із посиланням на експертів галузі.

За словами директора Союзу “Борошномели України” Родіона Рибчинського, до 2026 року вітчизняне жито майже повністю зникне з ринку. Основна причина — небажання фермерів сіяти цю культуру через її низьку рентабельність порівняно з пшеницею. Як результат, більшість аграріїв переходять на вигідніші культури, що створює дефіцит сировини для виробництва житнього хліба.

"Через відсутність українського жита пекарі будуть змушені імпортувати його з-за кордону, а це — додаткові витрати. Собівартість зросте, і це відразу позначиться на ціні для споживачів", — зазначив Рибчинський.

У галузі не виключають, що подорожчання може спровокувати новий інтерес фермерів до вирощування жита. Якщо ціна на культуру зросте, вже до сезону 2026–2027 років можливе розширення посівних площ, що може згодом стабілізувати ситуацію на ринку хлібопродуктів.