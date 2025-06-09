Віковий ценз: Німеччина хоче захистити дітей від тиску у соцмережах

У Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг запропонувала встановити віковий ценз для користувачів соціальних мереж. Вона наголошує, що це захистить приватне життя дітей, сприятиме їхньому здоровому розвитку та полегшить життя батькам, звільнивши їх від щоденних обговорень з дітьми щодо їхньої активності у соціальних мережах. Хубіг також зазначає, що досвід інших країн показує позитивний вплив таких обмежень на дітей та підлітків: у школах зменшується кількість знущань, зростає концентрація та соціальна взаємодія. Це свідчить про те, що обмеження доступу до соцмереж у ранньому віці може мати значний позитивний вплив на психосоціальний розвиток підлітків.

Ініціатива Німеччини співзвучна з подібними кроками в інших європейських країнах. Зокрема, влада Норвегії пропонує обмежити використання соціальних мереж дітям до 15 років. Окрім того, Франція активно лобіює встановлення мінімального віку доступу до соцмереж на рівні всього Європейського Союзу, що може свідчити про назріваючу потребу у єдиному підході до регулювання цифрового простору для дітей та підлітків.