Названо топ-10 найщасливіших країн світу

Оприлюднено результати щорічного дослідження World Happiness Report 2026. Фінляндія дев’ятий рік поспіль підтверджує статус найщасливішої країни світу. Цьогорічний звіт особливу увагу приділив «цифровому добробуту» та впливу соцмереж на молодь.

ТОП-10 найщасливіших країн світу

Цього року до лідерів уперше в історії впевнено увірвалася представниця Латинської Америки.

Фінляндія Ісландія Данія Коста-Рика (рекордний підйом для регіону) Швеція Норвегія Нідерланди Ізраїль Люксембург Швейцарія

Становище України

Україна посіла 111-те місце серед 147 держав. Попри триваючі виклики, показник задоволеності життям в країні залишився стабільним — на рівні минулого року. Дослідники зазначають, що країни Центральної та Східної Європи загалом демонструють позитивну динаміку протягом останнього десятиліття, поступово наближаючись до західних стандартів суб'єктивного благополуччя.

Феномен соцмереж: Чому молодь стає менш щасливою?

Центральною темою звіту став аналіз зв’язку між використанням гаджетів та емоційним станом. Основні висновки вчених:

Критична межа: Підлітки, які проводять у соцмережах понад 7 годин на добу , мають значно нижчий рівень добробуту, ніж ті, хто витрачає на них менше години.

Гендерний розрив: Негативний вплив алгоритмів найсильніше відчутний серед дівчат, особливо у Західній Європі та англомовних країнах (США, Канада, Австралія).

Тип контенту має значення: * Платформи для спілкування та навчання позитивно корелюють із відчуттям щастя. Платформи з алгоритмічними стрічками та пасивним переглядом контенту (візуальний матеріал від інфлюенсерів) провокують стрес через постійне соціальне порівняння.



Цікавий факт: Студенти в США зізналися, що хотіли б, аби соцмереж не існувало зовсім. Вони продовжують ними користуватися лише тому, що там перебувають усі інші («пастка координації»).

Політичні наслідки

Через тривожне падіння рівня щастя серед молоді, уряди світу починають діяти. Наприкінці 2025 року Австралія офіційно підвищила віковий поріг для користування соцмережами до 16 років. Схожі обмеження наразі готують Франція, Данія та Іспанія.