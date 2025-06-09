Коли Росія може виграти війну, повідомив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може досягти перемоги у війні проти України лише у випадку, якщо конфлікт триватиме багато років, а західні країни знімуть санкції. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

«Путін не зможе виграти війну за нинішніх умов, якщо світ зберігатиме єдність і буде на нашому боці. Це просто неможливо», — наголосив Зеленський.

Глава держави пояснив, що російський диктатор зацікавлений у затяжній війні, оскільки це дає йому змогу утримувати владу в Кремлі й надалі. При цьому для продовження війни Кремлю потрібні гроші — саме тому Путін прагне зняття санкцій і збереження доступу до енергетичних ринків.

«США могли б встановити граничну ціну на нафту — 30 доларів за барель. Ми втратили три роки, ми фактично дали Росії ці гроші», — підкреслив президент, закликавши до жорсткіших санкцій проти енергетичного сектору РФ.

Також Зеленський прокоментував заяви президента США Дональда Трампа, який нібито вважає, що Росія вже виграє війну:

«Я багато разів говорив — це не відповідає дійсності. Це не перемога, коли ви втрачаєте мільйон людей, щоб захопити кілька тисяч квадратних кілометрів. Ініціатива на фронті залежить не тільки від чисельності, а від зброї та підтримки союзників», — заявив він.

Зеленський також нагадав, що навіть на початку повномасштабного вторгнення, коли підтримка з боку Заходу ще не була повною, Росії не вдалося окупувати Україну.

«Звісно, якщо США і Європа припинять підтримку — вони можуть перемогти. Але це вже буде спільна поразка світової демократії, а не лише України», — додав Зеленський.