Адміністрація Трампа наполягає на пом’якшенні законопроєкту із санкціями проти РФ, – WSJ

Білий дім закликає сенатора-республіканця Ліндсі Грема послабити законопроєкт щодо санкцій проти РФ. Про це пише Wall Street Journal.

Співробітники Конгресу побоюються, що скасування обов’язковості санкцій зробить законопроєкт слабким, адже Трамп і так має право вводити санкції на власний розсуд.

Представник Білого дому наголосив, що пакет санкцій має залишати президенту "повну гнучкість" для проведення "бажаної зовнішньої політики".

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, один із головних ініціаторів законопроєкту разом із Гремом, підтвердив перемовини з Білим домом, але не коментував їх деталі.

Раніше Грем планував додати положення, яке звільнить від високих тарифів країни, що допомагають Україні, але купують російську енергетику через треті країни — аби захистити європейських партнерів.

Сам Трамп наголосив, що законопроєкт має розглядатися лише за його прямої згоди.