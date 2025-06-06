Три міністри оборони часів Януковича отримали підозру

Одразу три колишні міністри оборони України могли продавати військову техніку для послаблення ЗСУ. Вони отримали підозри. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України в Telegram.

В Офісі Генпрокурора не називають імена тих, хто отримав підозру, але судячи з фото, йдеться про:

Михайла Єжеля;

Дмитра Саламатіна;

Павла Лебедєва.

Правоохоронці встановили, що в період із березня 2010 року до лютого 2014 року, коли підозрювані обіймали посаду глави Міноборони, вони ухвалювали рішення щодо реалізації боєздатного озброєння та військової техніки, якої було недостатньо у ЗСУ.

За розпорядженням підозрюваних було безпідставно реалізовано:

сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;

десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

десятки бойових літаків і вертольотів;

мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;

тисячі ракет.

Зазначеного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року і дотепер.

Своїми діями колишні міністри завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України, а також допомогли Росії.

Що відомо про ексміністрів оборони

Михайло Єжель

Був міністром оборони з березня 2010 по лютий 2012.

Адмірал, колишній командувач Військово-морських сил.

Вважався проросійським.

У 2015 році був оголошений у розшук у справі про постачання продовольства для армії.

Дмитро Саламатін

Був міністром оборони з лютого 2012 по грудень 2012.

Народився в Росії, раніше був пов'язаний із російським ОПК.

До цього очолював "Укроборонпром".

Його діяльність викликала безліч скандалів, зокрема звинувачення в руйнуванні обороноздатності України.

У 2019 році оголошений у розшук у справі про держзраду.

Павло Лебедєв