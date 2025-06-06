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Три міністри оборони часів Януковича отримали підозру

Три міністри оборони часів Януковича отримали підозру

Одразу три колишні міністри оборони України могли продавати військову техніку для послаблення ЗСУ. Вони отримали підозри. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України в Telegram.

В Офісі Генпрокурора не називають імена тих, хто отримав підозру, але судячи з фото, йдеться про:

  • Михайла Єжеля;
  • Дмитра Саламатіна;
  • Павла Лебедєва.

Правоохоронці встановили, що в період із березня 2010 року до лютого 2014 року, коли підозрювані обіймали посаду глави Міноборони, вони ухвалювали рішення щодо реалізації боєздатного озброєння та військової техніки, якої було недостатньо у ЗСУ.

За розпорядженням підозрюваних було безпідставно реалізовано:

  • сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
  • десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;
  • сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;
  • десятки бойових літаків і вертольотів;
  • мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;
  • тисячі ракет.

Зазначеного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року і дотепер.

Своїми діями колишні міністри завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України, а також допомогли Росії.

Що відомо про ексміністрів оборони

Михайло Єжель

Був міністром оборони з березня 2010 по лютий 2012.
Адмірал, колишній командувач Військово-морських сил.
Вважався проросійським.
У 2015 році був оголошений у розшук у справі про постачання продовольства для армії.

Дмитро Саламатін

  • Був міністром оборони з лютого 2012 по грудень 2012.
  • Народився в Росії, раніше був пов'язаний із російським ОПК.
  • До цього очолював "Укроборонпром".
  • Його діяльність викликала безліч скандалів, зокрема звинувачення в руйнуванні обороноздатності України.
  • У 2019 році оголошений у розшук у справі про держзраду.

Павло Лебедєв

  • Був міністром оборони з грудня 2012 по лютий 2014 року.
  • Бізнесмен, колишній народний депутат.
  • Під час Євромайдану фактично не діяв.
  • Після втечі Януковича виїхав до Криму, підтримав окупацію півострова, отримав російське громадянство.
 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МінобороникриміналГенпрокуратура
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