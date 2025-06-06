6 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Путін прагне повної окупації Донеччини: біля кордонів Сум і Харкова зосереджено до 125 тисяч військових рф, — The Telegraph.

У Луцьку дев’ятиповерховий будинок обвалився до самого підвалу через нічну атаку рф, — ЗМІ. Внаслідок удару загинула молода пара, яка проживала на восьмому поверсі — їхні тіла знайшли під завалами у підвальному приміщенні.

Україна готує операцію по нападу на кораблі Росії та її союзників у північній частині Тихого океану, — WP. Нібито розглядається можливість відправки до певних місць морських дронів, які будуть заховані у вантажних контейнерах, але ця операція поки ще не почалася.

Маск скасував фінансування республіканської партії і готовий допомагати демократам їх рознести, якщо буде потрібно, — NBC.

Мерц не зміг переконати Трампа посилити тиск на росію, — The New York Times. Німецький канцлер приїхав до Вашингтона з головним проханням, щоб президент США підтримав Європу у посиленні тиску на рф для припинення війни.

РФ відразу після ракетного обстрілу почала підготовку до нового удару по Україні: всі борти ТУ-95МС, які атакували вночі, сіли на аеродромі «Енгельс», де починається їх спорядження ракетами, — росЗМІ.



125 тисяч солдат рф зосереджені біля кордонів Сум і Харкова, — The Telegraph, посилаючись на розвідку України. За інформацією видання, за останні 10 днів окуповано чотири прикордонні села. Головною метою путіна є повна окупація Донецька, а Константинівка визначена як ключова точка для початку літнього наступу росії.