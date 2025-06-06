У Брянську внаслідок атаки безпілотників знищено вертоліт Мі-8, пошкоджено Мі-35 (Відео)

У ніч на шосте червня в Брянську внаслідок атаки українських безпілотників на аеропорт було знищено бойовий вертоліт Мі-8, ще один вертоліт — Мі-35 — отримав пошкодження. Про це повідомляє видання Astra з посиланням на джерела в Україні та Росії.

Вночі жителі Брянська чули вибухи в районі аеропорту. Губернатор регіону Олександр Богомаз вранці заявив про чергову масовану атаку, повідомивши, що засоби ППО виявили та знищили 46 безпілотників літакового типу, і ніхто не постраждав. Однак удар по аеропорту очільник Брянської області не згадував.

За інформацією Astra, українські спецслужби підтвердили, що атакували аеропорт дронами. Джерело в МНС Росії повідомило виданню, що внаслідок удару бойовий вертоліт Мі-8 повністю згорів, відбулася детонація його бойового комплекту. Частково пошкоджено вертоліт Мі-35. Крім того, були пошкоджені адміністративна будівля аеропорту та будівля рятувальної служби. Зі складу "Озон", розташованого неподалік аеропорту, було евакуйовано кілька десятків співробітників.

Міністерство оборони РФ, своєю чергою, заявило, що вночі чергові засоби ППО перехопили та знищили 174 українських дрони над територіями Брянської, Ростовської, Саратовської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Тульської, Бєлгородської, Тамбовської областей, московського регіону та анексованого Криму.

Водночас, Генеральний штаб ЗСУ заявив про удари по аеродромах Енгельс у Саратовській області та Дягілєво в Рязанській області. За їхніми даними, у Саратовській області було влучання щонайменше у три резервуари з пально-мастильними матеріалами, що призвело до значного задимлення та десятків вибухів. По аеродрому "Дягілєво" також було завдано успішного вогневого ураження, зафіксовано пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються.