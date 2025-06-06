"Росіяни не прагнуть миру", — донька Келлога Меган Моббс після нічної атаки на Київ

Після чергової масованої нічної атаки Росії на Україну, президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation Меган Моббс звернулася до свого батька, спеціального представника США з питань України Кіта Келлога у Х, висловивши глибоке занепокоєння. Її повідомлення чітко підкреслювало відчуття, що дії Росії суперечать будь-якому прагненню до миру.

"Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це через вибухи та стрілянину серед ночі, але у мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру", — написала Моббс.

Вона також зазначила, що Росія намагається виставити свої атаки як "відповідь" на дії України. Проте Моббс наголосила, що високоточні удари України були виключно реакцією на невпинні атаки Росії на мирне населення і сталися лише після того, як Володимир Путін відмовився від припинення вогню.