Полiтика

Келлог про війну в Україні: Ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог залишається оптимістом щодо перспектив врегулювання війни.

"Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", - сказав Келлог на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

Він вважає, що якщо питання контролю над Донецькою областю і Запорізькою АЕС вирішаться, то інші "стануть на свої місця".

Келлог визнав, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.

Він нагадав, що Росія вийшла з Афганістану після втрати 18 тисяч військових, США залишили В'єтнам після втрати 58 тисяч солдат.

"Україна і Росія разом втратили понад 2 мільйони солдатів. Подумайте про це, це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту",- наголосив Келлог.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАКіт Келлогвійнамирні переговори
