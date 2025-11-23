Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог позитивно оцінив запропонований Вашингтоном мирний план щодо завершення російсько-української війни. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами генерала, Трамп здатен завершити війну.

– Він довів нас до такого стану, коли у війську ми кажемо, що останні 10 метрів до цілі — завжди найважчі, ми приблизно на останніх 2 метрах. Ми майже там, і план із 28 пунктів було запропоновано, це незавершена робота, тобто над ним працюватимуть протягом усього тижня Дня подяки, щоб переконатися, що ми досягнемо кінцевого результату, і я думаю, що у нас є шанс цього досягти, — зазначив Келлог.

Коментуючи питання безпекових гарантій, Келлог підкреслив, що США прагнуть не допустити повторення минулих помилок:

– Вашингтон не хоче, щоб "історія повторилася" чи щоб "повернувся Будапештський меморандум".

Він також додав, що нещодавно спілкувався з Києвом і що українці "справді довіряють американцям".

Келлог припустив, що у разі приїзду президента Володимира Зеленського до США той міг би підтримати запропонований план, адже "не відкинув його" у зверненні до українців 21 листопада.

У відповідь на заяву заступниці постпредставника України при ООН Христини Гайовишин про те, що українська земля "не продається", і Київ не визнає окуповані території російськими, Келлог відповів:

– Я думаю, що це позування. Я думаю, що їм потрібно позувати перед своїм народом.

Таку ж оцінку він дав і словам Зеленського під час звернення.

Щодо самого "мирного плану" США, посланець знову підкреслив його важливість, визнавши при цьому, що окремі положення потребують коригування. За його словами, над цим працюють у межах переговорного процесу.