Пекельна ніч: Росія випустила безпрецедентну кількість дронів і ракет по Україні

У ніч на 6 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, застосувавши безпрецедентну кількість повітряних засобів. За попередніми даними, ворог випустив понад 407 безпілотників та 44 ракети. Цю інформацію озвучив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, ця атака стала ще одним рекордом за кількістю застосованих засобів повітряного нападу. "Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БпЛА та дронів-імітаторів", – повідомив він.

Загалом Росія застосувала 407 ударних БпЛА, 6 балістичних ракет та 44 крилаті ракети.

До відбиття масованого удару були залучені всі наявні системи протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, а також авіація Збройних Сил України.

Завдяки злагодженій роботі українських захисників неба вдалося знищити:

- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві — не досягли цілей (локаційно втрачені);

- 30 крилатих ракет Х-101;

- 2 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях. Ця масована атака вкотре підкреслює намагання Росії виснажити українську ППО.