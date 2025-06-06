Українські експортери втратять 800 млн доларів через повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

З 6 червня 2025 року Євросоюз відновлює дію тарифних квот на українські товари, що призведе до втрат для українських експортерів на рівні близько $800 млн до кінця року. Про це повідомляє заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

Євросоюз повертається до умов угоди про вільну торгівлю з Україною, що передбачає понад 30 тарифних квот на експорт українських товарів, зокрема кукурудзи, яєць, цукру, вівса та м’яса птиці. За понаднормовий експорт цих товарів знову буде стягуватися мито. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що чисті втрати експорту, з урахуванням продовження торгівлі понад квоти та переорієнтації на ринки інших країн, протягом червня-грудня становитимуть близько $800 млн.

Європейський Союз запровадив тимчасові заходи щодо скасування мит і квот на українські товари у червні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ці заходи були продовжені до 5 червня 2025 року.

З 6 червня 2025 року ЄС повертається до умов угоди про вільну торгівлю з Україною, що передбачає відновлення тарифних квот на низку товарів. Це рішення призведе до значних економічних втрат для українських експортерів, зокрема у сільськогосподарському секторі. Водночас уряд України планує збільшити обробку сільськогосподарської продукції всередині країни, щоб зменшити залежність від експорту сирих товарів.

ForUa.com нагадує, у лютому Трамп скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї.