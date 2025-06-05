Польща черговий раз учинила крок, який іде в розріз із духом добросусідських відносин

Міністерство закордонних справ України розцінює рішення Сейму Польщі щодо встановлення 11 липня Дня пам’яті жертв так званого «геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки» як таке, що йде в розріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею. Про це йдеться у заяві МЗС.

В українському дипломатичному відомстві вважають, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу.

«Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки», – йдеться у заяві.

Київ закликає польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею.

У міністерстві додають, що, попри «упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Польщі», продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно.

«Вкотре нагадуємо, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям – серед поляків. Ворог у нас спільний – Росія. Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн, маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх», – наголосили українські дипломати.

4 червня 2025 року Сейм Польщі ухвалив закон, яким 11 липня оголошено Національним днем пам’яті поляків, «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої» у 1939-1946 роках.