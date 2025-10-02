Речник польського президента Кароля Навроцького заявив, що засудження законопроєкту, яким пропонують прирівняти діяльність ОУН (б) та УПА до нацизму та комунізму, з боку українських істориків є підігріванням Кремлю.

Про це пише Polsat News.

Уже 88 представників української історичної спільноти підписали відкрите звернення, у якому відреагували на польський президентський законопроєкт, що пропонує на законодавчому рівні засудити діяльність ОУН (б) та УПА й прирівняти її до тоталітарних режимів нацизму та комунізму.

"В Україні із занепокоєнням сприйняли ініціативу певних політичних сил щодо внесення змін до чинних законодавчих актів Польщі, з метою запровадження на законодавчому рівні засудження УПА та ОУН(б). При цьому, ініціатори цих нововведень в односторонньому порядку визначають українців винними за усі події, пов’язані з Волинською трагедією", - ідеться у заяві.

Як зазначено, в цьому контексті представники історичної спільноти України наголошують на необхідності уникнення політизації питань нашої спільної з Польщею історичної спадщини, зокрема тих трагічних спільних сторінок історії, які призвели до масових жертв з обох сторін.

Наразі історики докладають зусиль до створення об’єктивного дослідження усіх обставин не лише вчинення злочинів щодо українського та польського населення на території Волині та Галичини, але й причин, які призвели до такого жорсткого протистояння. На сьогодні також немає остаточних досліджень і висновків щодо впливу спецпідрозділів окупаційних режимів СРСР та нацистської Німеччини на події, які призвели до цього українсько-польського протистояння.

"Тому досить сумнівними є спроби прирівняти антиімперську, національно-визвольну за своєю суттю, діяльність УПА та ОУН(б) до геноцидальних практик, неоімперських тоталітарних режимів нацистів і комуністів, проти яких насамперед і боролися українські повстанці", - наголосили у заяві.

Як наголосили в заяві, ухвалення згаданого вище проєкту польською стороною очевидно викличе негативну реакцію в Україні. Відповідно до існуючої практики українська сторона також буде змушена вживати дзеркальних заходів та ухвалювати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки.

Українські історики вважають, що найбільш оптимальним шляхом вирішення питань спільної трагічної історії мало б бути продовження пошуково-ексгумаційних робіт на територіях обох країн, а також спільна робота українсько-польського Форуму істориків.

"Впевнені, що разом з нашими польськими колегами маємо проявити мудрість і відповідальність та знаходити порозуміння щодо найскладніших сторінок нашого минулого заради спільного європейського майбутнього та спільними зусиллями подолати нашого одвічного російського ворога", – додається в заяві.

Серед підписантів заяви, зокрема, голова УІНП Олександр Алфьоров, історик та військовий Вахтанг Кіпіані, доктор історичних наук Ярослав Грицак, автор YouTube-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв, головний редактор "Локальної історії" Віталій Ляска, Володимир В’ятрович, кандидат історичних наук.

Президент Польщі Кароль Навроцький 29 вересня подав до Сейму законопроєкт, який має на меті протидіяти «поширенню неправдивих заяв» щодо нібито злочинів, скоєних членами Організації українських націоналістів фракції Степана Бандери та Української повстанської армії, а також «іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з Третім Райхом».

Крім того, цей законопроєкт пропонує збільшити законодавчо встановлений обсяг покарань за незаконний перетин кордону та організацію незаконного перетину кордону.

Ці пропозиції виключили з попереднього законопроєкту Навроцького про допомогу українським біженцям. Перед цим президент Польщі відмовився підписувати іншу версію законопроєкту про підтримку українців, стверджуючи, що допомогу Rodzina 800+ мають отримувати лише ті українці, які працюють у Польщі.

Довідково:

Кароль Навроцький народився 3 березня 1983 року в Гданську. Саме з цим містом і пов'язана більша частина життя політика: тут він здобув вищу історичну освіту і працював у місцевому музеї Другої світової війни.

Про юність Навроцького відомо небагато, але нещодавно в польських медіа почали з’являтися невідомі раніше сторінки з його біографії. Так, видання Onet розповіло, що ще до своєї політичної кар’єри молодий Кароль, працюючи охоронцем у готелі в місті Сопот, начебто допомагав клієнтам замовляти повій.

Як пояснили співрозмовники медіа, гості готелю обирали повій на ескорт-сайтах за допомогою охоронців просто навпроти рецепції. Потім Навроцький або хтось із його колег телефонував «координаторові», який і привозив жінок до готелю.

Однак сам Навроцький це заперечив і навіть погрожував Onet судовим позовом.

Навроцький також відомий своєю любов’ю до спорту: він кілька років займався боксом на аматорському рівні. Тож на тлі цього факту в медіа з’явилася інформація про те, що політик брав участь у бійках футбольних фанатів.

Це ж підтвердив і сам Навроцький під час етеру зі Славоміром Менценом, який згадав про бійку між фанатами познанського «Леха» та гданської «Лехії» у 2009 році, у якій загалом брали участь 140 людей.