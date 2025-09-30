Президент Польщі хоче карати за заперечення злочинів ОУН-УПА

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення злочинів, скоєних українськими націоналістами.

Президентська ініціатива передбачає внесення змін до двох законів: про Інститут національної пам'яті – Комісію з розслідування злочинів проти польського народу, а також до Кримінального кодексу Польщі.



У канцелярії президента заявили, що метою запропонованих змін є нібито протидія поширенню на території Польщі неправдивих тверджень щодо злочинів, скоєних членами та співробітниками ОУН та УПА.



Також це стосується тверджень щодо інших українських формувань, які, як зазначено в обгрунтуванні, співпрацювали з Третім Німецьким Рейхом. Зокрема, йдеться про заперечення злочинів геноциду, скоєних проти поляків на Волині.

Законопроєкт містить пропозиції щодо підвищення встановленого законом розміру покарання за незаконне перетинання або організацію незаконного перетинання державного кордону.



Ці законодавчі ініціативи були включені до попереднього президентського законопроєкту, який стосувався внесення змін до закону про допомогу громадянам України.

Нагадаємо, Польща готується збивати дрони РФ над Україною без дозволу НАТО.