Каллас пропонує країнам ЄС вважати українську оборону частиною європейської безпеки

Висока представниця Європейського Союзу (ЄС) з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що допомога Україні має бути частиною спільних оборонних зусиль країн-членів НАТО. Водночас вона наголосила на важливості збереження прозорости в підрахунку оборонних витрат.

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання щодо можливости включення підтримки України до збільшення оборонних витрат у рамках НАТО, передає кореспондентка Суспільного.

"Звичайно, цифри — це одне. Спроможності — це інша річ. І я думаю, що українська оборона — це також і наша оборона. Тому ми завжди робили так, щоб країни-члени також могли більше допомагати Україні", — зазначила Каллас.

За її словами, рішення щодо того, що саме включати у відсотковий підрахунок витрат на оборону, має ухвалювати Альянс. Але вона підкреслила: важливо, щоб ці кошти були спрямовані саме на зміцнення обороноздатності.

"Важливо, щоб ми не розмивали картину, щоб це йшло на оборону, а не на інші проєкти, які з нею не пов’язані", — додала вона.

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО збільшити оборонні видатки до 5% від свого ВВП. Він наголошував, що є країни, які не платять й 2%, про що було раніше домовлено. У результаті, за його словами, різницю покривали США, що є "несправедливо".

Вже 5 червня 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що члени НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту, який запланований на 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).

Уряд Швеції висловив підтримку плану збільшення оборонних інвестицій країн НАТО до 5% ВВП до 2030 року, з яких 3,5% підуть на традиційні оборонні витрати і 1,5% — на витрати, пов'язані з обороною. Міністр оборони країни Пол Йонсон зазначив, що підтримка України є інвестицією в безпеку самої Європи. За його словами, частину допомоги Україні доцільно включити до 1,5% оборонних витрат, оскільки це також оборонні інвестиції.

Згідно з даними Альянсу, у 2024 році країни НАТО витратили загалом 50 мільярдів євро на всі види військової допомоги Україні. У 2023 році ця цифра сягнула близько 40 мільярдів євро.

Остаточне рішення щодо включення допомоги Україні до оборонних витрат очікується на саміті НАТО в Гаазі 24–25 червня 2025 року, пише Euractiv з посиланням на джерела.