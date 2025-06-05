Росія, схоже, намагається кардинально змінити свій образ на міжнародній арені, перетворюючись з агресора на жертву, аби відновити прихильність Вашингтона. Ця нова стратегія, як зазначає Sky News, стала очевидною після нещодавніх атак України на російські об'єкти, що змусило Кремль "грати в жертву".

Раніше, коли Росія здійснювала масовані удари по Україні, президент США Дональд Трамп називав російського диктатора Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Однак тепер, коли українські атаки стають більш відчутними, Москва, схоже, прагне використати цю ситуацію для власної вигоди.

Путін звинувачує Україну в "тероризмі" під час розмови з Трампом

Телефонна розмова між Трампом і Путіним, що відбулася 4 червня, проливає світло на цю нову тактику. За підсумками розмови Кремль заявив, що основна увага була зосереджена на "українських атаках по цивільних цілях, по мирному населенню". Перед цим Путін вже звинувачував керівництво України в тому, що воно є "терористичною організацією", посилаючись на вибух на мосту в Брянській області РФ, що стався минулої суботи. Тоді загинуло семеро людей і десятки отримали поранення. Хоча відповідальність за цей інцидент ніхто на себе не взяв, Росія звинувачує Україну.

Путін заявив, що "київському режиму мир взагалі не потрібен" і поставив риторичне питання: "як ми можемо вести переговори з тими, хто покладається на терор?". Як влучно зазначає Sky News, саме ці слова Україна повторювала протягом останніх трьох років стосовно Росії.

Мета Кремля: обмін ролями з Україною

Мета такої тактики, на думку аналітиків, полягає в тому, щоб помінятися ролями з Україною, виставити себе постраждалою стороною і переконати Трампа в тому, що Москва має право відповісти на нещодавні атаки, зокрема на атаку БПЛА 1 червня. Ця тактика, схоже, вже дала певні плоди.

Трамп у своїй публікації в Truth Social зазначив, що Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми". Чи намагався Трамп відмовити Путіна від відповіді – невідомо, але, як припускає автор статті, швидше за все, ні. Навпаки, президент США сам оголосив про очікувану відповідь РФ.