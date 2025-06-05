ЄС та США готуються до одночасних санкцій проти Росії, націлюючись на енергетику та фінансування війни

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами для одночасного запровадження нових санкцій проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів. Про це вона повідомила в інтерв'ю Politico.

"Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські та американські санкції одночасно, якщо Путін не сяде за стіл переговорів", — підкреслила фон дер Ляєн.

За словами голови Єврокомісії, ЄС наразі розробляє свій 18-й пакет санкцій проти Росії. Основний акцент цього пакету буде зроблено на російській енергетиці та виснаженні джерел фінансування війни. Очікується, що нові обмеження ЄС торкнуться компаній, пов'язаних з газопроводами "Північний потік" між Росією та Німеччиною, а також передбачатимуть зниження граничної ціни на російську нафту.

Ця заява фон дер Ляєн пролунала на тлі нещодавнього схвалення ЄС 17-го пакету санкцій, який 20 травня торкнувся майже 200 кораблів тіньового флоту. Однак, як зазначив президент Литви Гітанас Науседа, цього недостатньо, і наступні пакети мають містити жорсткіші обмеження.

Паралельно з європейськими ініціативами, в Сенаті США активно розробляється законопроєкт про нові санкції проти РФ. 1 квітня The Washington Times повідомило про внесення до Сенату США законопроєкту, який передбачає запровадження 500% тарифу на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Ініціаторами цього законопроєкту є сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь. На початку травня більшість сенаторів США — понад 70 зі 100 — висловили підтримку цьому документу.

Водночас, 20 травня держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у комітеті Сенату з міжнародних відносин висловив побоювання, що погрози додатковими санкціями можуть змусити Росію відмовитись від переговорів щодо припинення вогню. Проте сенатор-республіканець Ліндсі Грем неодноразово заявляв про готовність Сенату США винести на голосування законопроєкт про санкції проти РФ, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу в переговорах щодо війни Росії проти України. 27 травня він опублікував у The Wall Street Journal колонку, де знову підкреслив готовність Сенату США ввести 500% мита проти країн, що купують російські енергоносії.

Таким чином, Європейський Союз та Сполучені Штати демонструють рішучу готовність до подальшого посилення економічного тиску на Росію, скоординовано діючи задля припинення агресії.